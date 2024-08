O novo quartel do Corpo de Bombeiros, localizado entre a Avenida Brasil e a Rua Dr. Bozano, no bairro Petrópolis, em Passo Fundo, deve ser entregue em 10 de outubro e começar a operar já no final deste ano. A informação é do tenente-coronel Alessandro Vicente Bauer, comandante do 7º Batalhão de Bombeiros Militar de Passo Fundo.