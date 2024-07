Uma operação do Ministério Público do RS realizada na manhã desta quinta-feira (11) cumpriu mandados de busca e apreensão em Tupanciretã, no noroeste do Estado, e em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Nos locais de busca, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. O MP não especificou quem são os indivíduos investigados.