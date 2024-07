Uma sentença emitida na última terça-feira (2) condenou Maurício Dal Agnol a seis anos de prisão em regime semiaberto por lavagem de dinheiro — um entre os nove fatos previstos na ação penal. A decisão foi proferida pelo juiz Luciano Bertolazi Gauer, da 3ª Vara Criminal de Passo Fundo, e ocorre quase 10 anos depois da denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul.