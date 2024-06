Um mês após a última enchente, o pequeno município de Barra do Rio Azul, no norte gaúcho, segue irreconhecível. Os moradores, em sua maioria aposentados e agricultores, andam pelas ruas sem acreditar no que veem. Ainda há barro, muitos comércios destruídos e casas vazias. A enchente causou estragos em 60 residências e deixou pelo menos 250 desabrigados.