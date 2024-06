Em pouco mais de duas semanas de campanha, o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) arrecadou mais de 500 brinquedos para crianças atingidas pela enchente no Vale do Taquari. Os itens foram entregues aos pequenos no último sábado (1°), nos municípios de Cruzeiro do Sul, Lajeado, Encantado, Roca Sales e Muçum.