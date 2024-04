A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) alerta sobre um novo golpe envolvendo solicitação de pagamento de supostas custas processuais e outras despesas, com a promessa de liberação, mais rápida, de valores em discussão judicial ou créditos de precatórios. De acordo com o órgão, golpistas estariam utilizando o nome de procuradores que atuam na regional de Passo Fundo para extorquir o dinheiro.