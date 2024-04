Conhecida por ajudar nas buscas por desaparecidos após a enchente do Vale do Taquari, em setembro de 2023, a cadela Raika se aposentou junto do tutor, o sargento Juliano Calegari. Os dois trabalharam juntos nos últimos cinco anos no Batalhão do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, onde a pastora-belga-mallinois atuou desde o nascimento, no norte gaúcho.