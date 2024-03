O piloto Cristian Seganfredo Auler, 42 anos, natural de Sertão, morreu em uma queda de avião perto da cidade de San Fernando de Apure, na Venezuela, no domingo (10). Os familiares foram informados da morte pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Cristian pilotava um avião Piper Saratoga, monomotor usado para o transporte de passageiros. A queda teria acontecido por volta das 20h (horário local) a 30 quilômetros do município venezuelano.