Ypiranga depende apenas de si para conquistar acesso à Série B do Brasileiro

Canarinho contou com a ajuda de um resultado paralelo para chegar à última rodada do quadrangular da Série C sem precisar torcer por outros placares, além do seu

30/09/2024 - 11h18min Atualizada em 30/09/2024 - 11h18min