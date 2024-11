6 filmes nacionais para entender a Proclamação da República

Há 135 anos, Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, liderou uma tropa que destituiu o Império de Dom Pedro II e proclamou a República do Brasil. Como resultado, o marco histórico mudou o destino do país e, posteriormente, tornou-se feriado nacional durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1949. Em 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a determinação foi revogada e passou a ser regulada pela Lei n° 10.607/02.