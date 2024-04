A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, nesta segunda-feira (15), a data do sorteio que definirá os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O evento será na próxima quarta-feira, a partir das 14h30, no Rio de Janeiro. O Ypiranga, ao lado do Grêmio, Inter e Juventude, é representante do Rio Grande do Sul na competição.