Apesar da pressão no fim da partida, a Yeesco Futsal não conseguiu sair com a vitória no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro. O time recebeu o Apodi-RN, neste sábado (5) e ficaram no empate em 1 a 1. Embora não fosse o melhor resultado, a equipe acredita na classificação no jogo de volta.