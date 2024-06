O mês de maio foi negativo para a geração de empregos com carteira assinada em Passo Fundo. O mês fechou com 167 vagas fechadas: foram 3.510 admissões e 3.677 desligamentos, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados na quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).