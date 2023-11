A segunda-feira (6) é de oportunidade para quem está procurando emprego em Passo Fundo, em especial para os moradores do bairro Zacchia, que sedia a feira EmpregarRS com o Sine Móvel. A ação ocorre na Escola Municipal Guaracy Barroso Marinho até as 15h. Ao todo, são oferecidas mais de 150 vagas.