A situação da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro não é nada fácil, mas o time teve uma boa notícia nesta sexta-feira. Isso porque o Mirassol empatou com o Operário-PR, por 1 a 1, e não tem mais chance de ser campeão. O título ficará com Santos ou Novorizontino, o que confirma a Ponte Preta na Copa do Brasil em 2025 e dá esperança para a Portuguesa.