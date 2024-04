Mesmo cego, o pequeno Sérgio Micael Sampaio, nove anos, conta entusiasmado sobre os livros e revistas que leu. A habilidade é possível com ajuda de um óculos capaz de converter textos em áudio com ajuda da inteligência artificial (IA), disponibilizado na escola onde ele estuda em Carazinho, município de 61,8 mil habitantes do norte gaúcho.