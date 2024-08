Com temporada de frio intenso chegando ao fim, o comércio de Passo Fundo começa a organizar liquidações para terminar os estoques dos itens de inverno. Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade, o fato dos dias frios terem aparecido apenas a partir do mês de junho fez com que as vendas atrasassem nos setores de eletrodomésticos e vestuários.