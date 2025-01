Confira os filmes que serão exibidos no primeiro final de semana do Cinema de Verão, em Caxias do Sul

Ailton Graça em "Mussum, O Filmis", longa que será exibido neste domingo no estacionamento da prefeitura DESIREE DO VALLE / divulgação

Entre sexta-feira (31) e domingo (2), três filmes serão exibidos dentro da programação do 11º Cinema de Verão, em Caxias do Sul. O projeto da Varsóvia Educação e Cultura, realizado em parceria com o Sesc Caxias do Sul e Espaço Cultural Tem Gente Teatrando, oferece sessões gratuitas à comunidade, a maioria delas em espaços a céu aberto.

Nesta sexta, às 19h30min, no Largo da Igreja de São Pelegrino, será exibido "O Menino da Porteira" (2009), de Jeremias Moreira Filho. Estrelado pelo cantor sertanejo Daniel, o filme é inspirado na canção homônima gravada em 1955 pela dupla sertaneja Luizinho e Limeira.

No sábado, às 19h30min, no estacionamento da prefeitura, rola a exibição de "Elis" (2016), cinebiografia da cantora Elis Regina, com direção de Hugo Prata.

No domingo, às 19h30min, também no estacionamento da prefeitura, será exibido "Mussum, O Filmis" (2023), cinebiografia do icônico sambista e personagem de Os Trapalhões. O longa é estrelado por Ailton Graça.

A seguir, confira a programação completa do 11º Cinema de Verão.

PRIMEIRA SEMANA

Segunda-feira, às 19h30min, na Praça Dante Alighieri: O QUATRILHO

Terça-feira, às 19h30min, na Praça de Ana Rech: O BEM AMADO

Amanhã, às 20h, na Tem Gente Teatrando: AQUARIUS

Quarta, às 19h30min, na Praça de Galópolis: O QUATRILHO

Quarta, às 20h, na TEM GENTE TEATRANDO: AS CANÇÕES

Quinta, às 19h30min, na Praça de Forqueta: O BEM AMADO

Quinta, às 10h, na Tem Gente Teatrando: DIVINO AMOR

Sexta, às 19h30min, no Largo da Igreja de São Pelegrino: O MENINO DA PORTEIRA

Sábado, às 19h30min, no estacionamento da prefeitura: ELIS

Domingo, às 19h30min, no estacionamento da prefeitura: MUSSUM, O FILMIS

SEGUNDA SEMANA

Segunda (3), às 19h30min, na Praça Dante Alighieri: O BEM AMADO

Terça (4), às 19h30min: Praça de Ana Rech: O QUATRILHO

Terça (4), às 20h: Tem Gente Teatrando: O SOM AO REDOR

Quarta (5), às 19h30min: Praça de Galópolis: O BEM AMADO

Quarta (5), às 20h: Tem Gente Teatrando: VIAJO PORQUE PRECISO, VOLTO PORQUE TE AMO

Quinta (6), às 19h30min: Praça de Forqueta: O QUATRILHO

Quinta (6), às 20h: Tem Gente Teatrando: DURVAL DISCOS

Sexta (7), às 19h30min: Largo da Igreja de São Pelegrino: O PALHAÇO

Sábado (8), às 19h30min: Estacionamento da Prefeitura: TROPICÁLIA

Domingo, às 19h30min: Estacionamento da Prefeitura: RAUL: O INÍCIO, O FIM E O MEIO.