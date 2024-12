Última apresentação da Cantata Natalina acontece no sábado no centro de Passo Fundo

A 18ª Cantata Natalina chega ao fim neste sábado (7), com a última apresentação marcada para as 20h15min, em frente ao Colégio Notre Dame, na Avenida Brasil, em Passo Fundo.

Depois de três espetáculos que reuniram milhares de pessoas em Passo Fundo e Carazinho, o evento terá o encerramento com mais uma noite de música, teatro, luzes e show de fogos de artifício. A presença do Papai Noel também deve animar as crianças e todo o público.

Cerca de 800 alunos, membros da comunidade escolar e voluntários participam do espetáculo. Neste ano, o enredo que guia as apresentações e canções é baseado no tema da Sabedoria.

Assim como nas demais noites de Cantata, o trânsito no sentido Boqueirão-Centro deve ser interrompido entre as 19h e 22h. O bloqueio ocorre apenas em frente a escola, entre as ruas Marcelino Ramos e Capitão Araújo.

Doações de brinquedos

A solidariedade também é uma característica das apresentações da Cantata que, neste ano, arrecada brinquedos novos para as crianças atingidas pelas enchentes de maio em Canoas, na Região Metropolitana.

Os brinquedos podem ser entregues nas escolas Notre Dame até 10 de dezembro. Durante as Cantatas Natalinas também haverá espaço para recebimento dos presentes.

A recomendação é que as doações estejam embaladas para presente e identificadas se são brinquedos voltados a meninas ou meninos.