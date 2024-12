Com chapa única, MTG elege Alessandro Gradaschi como novo presidente

Gradaschi quer promover a união em prol da cultura e das tradições gaúchas. MTG / Divulgação

Aconteceu neste sábado (7) a eleição do novo conselho do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Quem vai comandar a entidade pelo biênio 2025-2026 é o advogado Alessandro Gradaschi, 53 anos, de Passo Fundo.

Natural de Arvorezinha e atual coordenador da 7ª Região Tradicionalista (RT), Gradaschi concorreu ao cargo com chapa única, indicada após consenso entre os representantes das 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul. O MTG não realizava eleições com uma única chapa desde 2018.

Foram quase mil votos computados, sendo 927 favoráveis à chapa única, 26 contrários, dois brancos e um nulo. Ao fim da apuração, o novo presidente reafirmou seu compromisso de fortalecer o tradicionalismo gaúcho, valorizando as raízes e promovendo a união em prol da cultura e das tradições.

Com a mudança no cargo de Alessandro Gradaschi, a 7ª RT, composta por 42 municípios do norte gaúcho, deverá ser coordenada por Verceli de Oliveira. Ele é o atual vice-presidente da região.

Conheça o novo conselho do MTG

A chapa “Juntos Somos Mais Fortes” deverá tomar posse no próximo sábado (14), durante cerimônia que será realizada no município de General Câmara, com a presença de todos os 30 coordenadores eleitos no Estado.