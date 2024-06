Concursos artísticos Notícia

Passo Fundo sedia etapas regionais da Ciranda de Prendas e Entrevero de Peões no fim de semana

Competição escolhe os representantes da 7ª Região do MTG. Programação acontece no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal, no bairro São Cristóvão

26/06/2024 - 12h13min