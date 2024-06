A primeira edição do Brechó de Garagem em Passo Fundo reuniu mais de 500 visitantes neste fim de semana. Com 11 brechós da cidade e região, além de estandes de arte, o evento no bairro Cidade Nova atraiu público que estava em busca de roupas e calçados com preços acessíveis e com uma pegada vintage, as preferidas dos "garimpeiros".