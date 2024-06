Com objetivo de promover a experiência de ter um ponto fixo, o Brick de Desapegos abre neste sábado uma loja temporária na Casa da Traça (Av. Independência, 450) com oito brechós convidados. A loja funcionará de segunda a sexta, das 10h às 18h, no sábado, das 10h às 17h, e das 11h às 18h aos domingos.