Ser prática na hora de resolver problemas e investir com intensidade em seus projetos é a marca registrada de Marcela Roesler. Aos 32 anos e mãe de dois filhos, ela comanda a Clínica Merece, em Passo Fundo, com uma proposta na qual ela acredita desde os tempos da faculdade, quando cursou Estética na Universidade do Vale do Taquari (Univates) e deu início a conquista da sua independência.