A pesquisa desenvolvida pelo doutorando do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade de Passo Fundo, Mateus Torres Nazari, foi reconhecida pelo Prêmio Pesquisador Gaúcho 2023, promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs). Com o tema “Ciência e Inovação: alicerces do futuro”, a iniciativa reconhece o trabalho de pesquisadores e profissionais que se destacaram na academia, nos setores público, industrial, empresarial e na área de comunicação. Nazari foi premiado na categoria Jovem Pesquisador, com a pesquisa denominada Bioprospecção de actinomicetos para fins agrícolas e ambientais.