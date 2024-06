Famoso por curar milagrosamente aqueles que tocaram sua imagem ou rezaram por ele, o nome do beato Carlo Acutis voltou aos holofotes após ter seu segundo milagre reconhecido no último mês. Em processo de se tornar santo, o beato possui duas de suas relíquias — como são chamadas partes do corpo ou itens pessoais — em Passo Fundo, no Santuário Nossa Senhora Aparecida.