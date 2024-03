A partir de sua história de vida e relatos de pessoas que ela conheceu durante 12 anos de experiência, a fotógrafa Thaíse Diehl, 36 anos, de Espumoso, no norte gaúcho, criou o projeto "Eu Posso Ser". A iniciativa, que começou em 2022, consiste em fotografar mulheres gratuitamente, com a condição de que elas possam compartilhar suas conquistas e também eventuais obstáculos encontrados durante as caminhadas de vida.