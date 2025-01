Com mão de obra escassa, Sinduscon mobiliza campanha para atrair jovens à construção civil

Entidade relata preocupação com o envelhecimento dos trabalhadores, que hoje têm em média 45 anos. Marco Favero / Agencia RBS

A preocupação sobre os próximos anos da construção civil de Passo Fundo, no norte gaúcho, fez com que o Sinduscon, que representa as construtoras da cidade, mobilizasse uma campanha para atrair jovens ao setor.

Hoje há 107 prédios em construção e precisa-se de trabalhadores — em especial nas posições iniciantes, como servente de pedreiro. Os associados da entidade relataram que há cerca de 250 vagas abertas, todas para contratação CLT.

A campanha do Sinduscon quer mostrar que o trabalho na construção não é pesado como antes e pode se tornar bastante rentável. Serventes de pedreiro, por exemplo, começam ganhando R$ 1,8 mil, conforme o dissídio coletivo de 2025. Para profissionais, o valor inicial é de R$ 2,7 mil.

Além disso, há uma preocupação sobre o envelhecimento do quadro atual de trabalhadores, que hoje têm, em média, 45 anos.

— Passo Fundo está crescendo e precisamos dos jovens para construir juntos — disse o presidente da entidade, Cristiano Basso.

A campanha deve ser lançada oficialmente a partir da metade de fevereiro. No movimento, a entidade vai destacar que a tecnologia atual já faz com que o trabalho não seja essencialmente braçal, como já foi.

— Hoje as construtoras usam novos tipos de materiais, que eliminam a argamassa e o cimento. Se usa muito mais placas de drywall, cimentícias e, dependendo do padrão do empreendimento, mais vidro — explicou Basso.

Leia Mais Por que quem procura vaga na construção civil de Passo Fundo sai empregado em menos de 24 horas

Escola da Construção Civil

O Sinduscon tem um compromisso firmado com a prefeitura de Passo Fundo para montar a Escola da Construção Civil, um local de formação para profissionais da área.

A iniciativa deve ser lançada no segundo semestre do ano, em parceria com o Senai.