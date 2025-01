O valor de uma vida

Do outro, criminosos palestinos presos em Israel do calibre de Abdullah Barghouti, condenado a 67 prisões perpétuas por atentados que tiraram a vida de mulheres e crianças, e Arafat Irfaya, condenado à prisão perpétua pelo estupro e assassinato da adolescente judia Ori Ansbacher.

É este o pano de fundo do acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e os terroristas do Hamas que prevê a troca escalonada, em duas fases, dos 98 reféns — vivos ou mortos — sequestrados em 7/10 por cerca de mil criminosos palestinos presos , incluindo condenados à prisão perpétua como os mencionados anteriormente. Na lógica do terror, a vida de Kfir e de Shlomo equivale à vida de mais ou menos 20 criminosos.

O acordo é injusto, infame, aviltante e perigoso . Foi um acerto como este que tirou da prisão israelense, em 2016, o arquiteto do 7/10, Yahya Sinwar, terrorista que voltou para Gaza numa troca de mil presos palestinos pelo soldado Gilad Shalit. E é isso que vai acontecer novamente. Tanto que um dos líderes do Hamas declarou, em um discurso vitorioso, que o 7/10 foi um "milagre militar" que deve inspirar a continuidade da "resistência".

Como diz o Talmud, coletânea sagrada de textos do judaísmo: "quem salva uma vida, salva o mundo inteiro." É com isso em mente, com a valorização da vida e não da morte, que o acordo, por mais abusivo que seja, é a melhor opção. Am Israel Chai.