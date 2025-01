Desafios e recomendações para a educação em Porto Alegre

Por Ivan Gontijo, gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, e Pedro Rodrigues, coordenador de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação

Em Porto Alegre, 56% dos alunos estão na rede pública, sendo 39% atendidos pelo município. Na Educação Infantil, 50% das crianças de zero a três anos estão em creches, acima da média nacional (40%) e das capitais (38%). Porém, na pré-escola, a cobertura é de 79%, inferior às médias nacional (94%) e das capitais (90%).

O documento Educação Já Municípios, do Todos Pela Educação, apresenta recomendações para 2025-2028 de como ampliar o acesso a creches e pré-escolas, implementar programas de recomposição da aprendizagem e combater a evasão escolar.

Valorizar os professores é fundamental, com concursos regulares, formação continuada e boas condições de trabalho para atrair talentos e garantir ensino de qualidade. Infraestrutura moderna, tecnologia e expansão do tempo integral promovem o desenvolvimento dos alunos. As Secretarias de Educação têm papel estratégico, oferecendo suporte técnico, capacitando profissionais e implementando políticas de equidade e inclusão.