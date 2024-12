Autismo e mercado de trabalho: mais esperança do que efetividade

Por Maurício de Carvalho Góes, doutor em direito, sócio em TozziniFreire Advogados, e Marina Silveira Frank, mestre em direito, advogada em TozziniFreire Advogados

No dia 4 de outubro, foi publicada a Lei nº 14.992/2024, que alterou alguns dispositivos relacionados ao Sistema Nacional de Emprego (Sine), previsto na Lei nº 13.667/2018, com o intuito de facilitar a inserção de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no mercado de trabalho.

De acordo com a nova legislação, compete à União e às esferas de governo que aderirem ao Sine, prover, tanto suas instalações, quanto sua equipe, para garantir acessibilidade, seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Além disso, com o propósito de aumentar a oferta de vagas e formalizar contratos de aprendizagem para pessoas com autismo, a União deverá integrar ao Sine a base de dados do SisTEA, o Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, sob gestão do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

É preciso não só incentivar a contratação de autistas — sempre com a devida estrutura e suporte necessário —, mas também instituir uma verdadeira política de inclusão e aceitação das diferenças

A lei também determina que os municípios que aderirem ao Sine implementem ações que promovam a inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho, através da organização de feiras de emprego e do trabalho de conscientização junto aos empregadores.

Merece comentário especial a previsão legal de conscientização dos e nos empregadores. É preciso não só incentivar a contratação de autistas — sempre com a devida estrutura e suporte necessário —, mas também instituir uma verdadeira política de inclusão e aceitação das diferenças.

Estamos diante de mais uma lei que depende de empatia, vontade política e implementação prática para alcançar a efetiva inclusão. Ainda assim, iniciativas como essa dão esperança às angústias dos familiares de milhares de brasileiros com autismo: quando os pais faltarem e a pessoa com autismo ficar à própria sorte, terá ela acesso ao mercado de trabalho para manter uma vida digna?