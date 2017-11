O editorial da edição do último fim de semana de Zero Hora, Imprudências ao volante, chama atenção para estatística do Detran-RS sobre acidentes automobilísticos com mortes no Estado. Menciona que "39% dos registros de vítimas fatais em ruas e avenidas ocorrem aos sábados e domingos", índice este relacionado ao fato de os motoristas dirigirem, por se tratar de dias de maior descontração, muitas vezes alcoolizados. Consequentemente, vê-se que 61% dos acidentes com morte em ruas e avenidas ocorreram sem embriaguês, mas por deseducação, descuido ou falhas no veículo.