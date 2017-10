Que futuro imaginar para crianças que chegam ao 3º ano do Ensino Fundamental sem um desempenho considerado suficiente em leitura e matemática? A revelação de que mais da metade dos alunos de escolas públicas no Rio Grande do Sul concluem o 2º ano sem habilidades mínimas de leitura _ como inferir o sentido de uma palavra em um texto, por exemplo _ não pode servir apenas para retórica. O Estado precisa agir com firmeza e eficiência para evitar que tantos alunos sejam prejudicados em consequência de deficiências crônicas no ensino público. Falhas de aprendizagem nessa etapa são difíceis de serem consertadas mais à frente.

Questões desse tipo, que se repetem pelo país de maneira geral, impedem os alunos de assimilar outros conteúdos, o que compromete o aprendizado de maneira geral, pois é baseado na leitura. Na prática, as deficiências ajudam a explicar desde as dificuldades enfrentadas por quem se prepara para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até os elevados níveis de evasão escolar. Quem não se dá bem com a leitura, acaba esbarrando em problemas também para uma percepção adequada do mundo ao seu redor, pois fica mais dependente de informações repassadas de forma oral ou visual. Em consequência, tende a sair prejudicado na vida profissional, pois as oportunidades de trabalho estão cada vez mais associadas ao conhecimento.