Grupo Modelo, fabricante da cerveja Corona, investirá R$ 20,4 bi no México

O investimento da empresa segue os anunciados por outras como Walmart, Netflix e o banco espanhol Santander, em meio às tensões comerciais com o governo do presidente americano, Donald Trump.

O executivo disse que o anúncio faz parte do Plano México, um projeto do governo de Sheinbaum com o qual se busca aumentar os investimentos no país, bem com a oferta e o consumo local em diversos setores.