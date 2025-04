China e UE anunciam retaliações contra tarifaço dos EUA, em escalada da guerra comercial

Líderes dos países alvo de Trump esperam que as retaliações façam o preseidente norte-americano reverter sua decisão.

A UE disse que já poderá aplicar as tarifas a partir de 15 de abril sobre os produtos norte-americanos listados . No entanto, a medida pode ser suspensa a qualquer momento, caso os EUA aceitem um acordo "justo e equilibrado".

Para China, EUA faz "intimidação econômica"

A nota emitida pelo Ministério das Finanças da China justifica que a decisão se baseia nos "princípios básicos do direito internacional" .

"A China insta os EUA a corrigirem imediatamente suas práticas equivocadas, a cancelarem todas as medidas tarifárias unilaterais contra a China e a resolverem adequadamente as diferenças por meio de um diálogo igualitário, baseado no respeito mútuo", diz a nota.