Trump 'apoia completamente' a ofensiva israelense em Gaza

"Ele apoia completamente Israel e as Forças de Defesa de Israel (FDI) e as ações que tomaram nos últimos dias", disse Leavitt aos repórteres quando questionada se Trump estava tentando restaurar um cessar-fogo em Gaza.

Acrescentou que a situação é "completamente culpa do Hamas" por seu ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel e que Trump pede a liberação de "todos" os reféns sequestrados pelos milicianos palestinos.

Segundo fontes palestinas, 504 pessoas morreram até agora no recente ataque israelense, incluindo mais de 190 crianças.

Israel retomou sua campanha aérea no começo da terça-feira com uma onda de ataques, rompendo a relativa calma que prevalecia no território palestino, devastado pela guerra, desde o cessar-fogo de 19 de janeiro.