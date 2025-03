Tarifas alfandegárias dos EUA, uma catástrofe para os fabricantes alemães

O aumento de tarifas alfandegárias sobre carros importados nos Estados Unidos representa uma catástrofe para muitos fabricantes europeus, especialmente os alemães, que obtêm grande parte de seus lucros no país.

Os Estados Unidos são um "mercado-chave" para a indústria automotiva europeia, que exportou quase 750.000 carros em 2024, no valor de 38,5 bilhões de euros (238 bilhões de reais), segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

A decisão do governo Trump afeta particularmente os fabricantes alemães, que respondem por quase dois terços das exportações europeias.

Volkswagen, BMW e Mercedes já divulgaram resultados financeiros decepcionantes em 2024, com lucros em queda, particularmente afetados pela desaceleração de suas vendas na China.

Se confirmado, o aumento de tarifas pode reduzir as vendas nos Estados Unidos à metade, segundo a consultoria Capital Economics.

A BMW e a Mercedes exportam sedãs da Europa, mas também têm fábricas locais (no Alabama e na Carolina do Sul) onde produzem modelos 4x4, os favoritos dos americanos, como o BMW X5 e o Mercedes GLE.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, declarou nesta quinta-feira que a Europa agirá "com sensatez, com calma, mas não de joelhos".

O Stellantis, o quinto maior fabricante do mundo, está localizado entre a Europa e os Estados Unidos: gera a maior parte de suas vendas na Europa, mas a maior parte de seus lucros na América do Norte, com suas marcas Jeep, Dodge e Ram.