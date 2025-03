Seis mortos e 40 desaparecidos em naufrágio de embarcação de migrantes no Mediterrâneo

Seis pessoas morreram e outras 40 estão desaparecidas depois que uma embarcação que transportava migrantes afundou no Mediterrâneo central, informou nesta quarta-feira (19) a delegação italiana da agência da ONU para refugiados (Acnur).

As autoridades italianas realizaram, nesta quarta-feira, operações de busca de sobreviventes do naufrágio ocorrido na ilha italiana de Lampedusa.

"Segue havendo muitos mortos em um novo naufrágio no Mediterrâneo", afirmou na rede social X Chiara Cardoletti, representante da Acnur (Agência da ONU para os Refugiados) na Itália.

Uma embarcação inflável que transportava 56 pessoas saiu na segunda-feira do porto de Sfax, na Tunísia, antes de começar a apresentar problemas, explicou.

"Devido às condições meteorológicas e marítimas especialmente adversas, as operações de busca estão sendo realizadas com o apoio de várias aeronaves (...) que estão sobrevoando a área", disse a Guarda Costeira.

A embarcação foi encontrada parcialmente desinflada no pequeno promontório rochoso de Lampione, a oeste de Lampedusa, mais próximo do norte da África do que da Europa.