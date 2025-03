Secretário de Estado dos EUA adverte Venezuela sobre 'consequências' caso ataque Guiana

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, alertou, nesta quinta-feira (27), a Venezuela que um "ataque" contra sua vizinha Guiana no contexto de sua disputa territorial por uma região rica em petróleo "não terminaria bem" e insinuou o uso de força militar.

Rubio, em viagem pelo Caribe, visita Georgetown para dar apoio à Guiana diante das reivindicações da Venezuela sobre o Essequibo, área de 160 mil km² que representa dois terços do território guianês. A centenária disputa fronteiriça se intensificou quando a gigante americana ExxonMobil descobriu há uma década vastos depósitos de petróleo em suas águas.

Com os projetos lançados pela ExxonMobil na Guiana, este pequeno país sul-americano de 800 mil habitantes e de língua inglesa está prestes a se tornar o maior produtor de petróleo per capita, superando Catar e Kuwait.

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, comemorou o apoio de Rubio: "Estou muito satisfeito com a garantia dos Estados Unidos de salvaguardar nossa integridade territorial e soberania".

"Queremos trabalhar com a Guiana", havia adiantado em uma coletiva virtual Mauricio Claver-Carone, enviado especial dos EUA para a América Latina. "Vimos as ameaças da Venezuela", ressaltou.

Clever-Carone afirmou que o governo de Donald Trump considera estabelecer com a Guiana uma relação semelhante à que mantém com nações do Golfo Pérsico que abrigam tropas americanas como muro de contenção frente ao Irã.