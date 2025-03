Quarto voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chega a Fortaleza

Repatriados brasileiros em Manaus (AM), em janeiro.

Um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos aterrissou neste sábado (15), às 11h, em Fortaleza (CE). Conforme informações divulgadas pelo governo cearense, o grupo é composto por 127 passageiros .

É o quarto voo que traz brasileiros deportados de volta ao país, após Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez, em 20 de janeiro. No total, 490 pessoas foram repatriadas no Brasil desde então.

O voo partiu do aeroporto de Alexandria, no estado de Lousiana. Na quarta leva de repatriados, dois passageiros possuem mandados de prisão expedidos pela Justiça brasileira — um por assalto e outro por porte ilegal de arma de fogo —, em Minas Gerais e no Mato Grosso. Após o pouso, os dois foram conduzidos pela Polícia Federal.