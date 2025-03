México dará 'resposta integral' às tarifas de Trump e pede 'tratamento preferencial' para carros

O governo do México disse, nesta quinta-feira (27) que dará uma "resposta integral" às tarifas anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump, e que buscará um "tratamento preferencial" para a vital indústria automobilística.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que essa resposta englobará as tarifas sobre o aço e o alumínio, sobre os carros estrangeiros e as chamadas "tarifas recíprocas", que se prevê que Trump anuncie em 2 de abril.

A mandatária afirmou que dará uma "resposta integral" em 3 de abril, quando as medidas de Washington serão conhecidas com maiores detalhes.

"Isso não quer dizer que as portas do trabalho com os Estados Unidos se fecham", detalhou.