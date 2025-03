Jornalista da AFP sai da prisão na Turquia, mas acusação contra ele é mantida

O fotojornalista da Agence France-Presse Yasin Akgül, preso esta semana por cobrir os grandes protestos que abalaram a Turquia, foi libertado nesta quinta-feira (27), relataram os correspondentes da AFP, embora seu advogado tenha dito que as acusações contra ele não foram retiradas.

O tribunal ordenou sua libertação nesta quinta-feira, juntamente com a de outros seis jornalistas, de acordo com a associação turca de defesa dos direitos humanos MLSA.

Segundo o advogado de Akgül, ele está sob liberdade incondicional, mas as acusações contra ele "não foram retiradas" e a investigação segue em andamento.

O jornalista, pai de dois filhos, foi libertado da prisão de Metris pouco antes das 15h30 GMT (12h30 no horário de Brasília).

"Nesses quatro dias, só pensei na minha família e em voltar ao meu trabalho. Essa prisão teve como objetivo nos impedir de tirar fotos no local", acrescentou.

O fotógrafo foi um dos dez jornalistas turcos presos na segunda-feira, em meio a uma onda de protestos que começou com a prisão por "corrupção", em 19 de março, do prefeito da cidade, Ekrem Imamoglu, principal adversário político do presidente Recep Tayyip Erdogan.