Zelensky se diz disposto a deixar a presidência em troca de adesão da Ucrânia à Otan

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou neste domingo (23) que está disposto a deixar o cargo em troca de seu país ingressar na Otan e de que a Rússia seja dissuadida de uma nova agressão, na véspera do terceiro aniversário da invasão promovida por Moscou.

O Kremlin, visivelmente satisfeito com a guinada de 180 graus dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, considerou por sua vez "promissor" o diálogo entre o presidente russo Vladimir Putin e seu par americano, Donald Trump.

"O diálogo ocorre entre dois presidentes verdadeiramente notáveis. É promissor. É importante que nada venha perturbar a implementação de sua vontade política", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Moscou anunciou ainda que no final da próxima semana haverá um novo encontro entre diplomatas russos e americanos, após o realizado no dia 18 de fevereiro na Arábia Saudita entre os chefes da diplomacia Serguei Lavrov e Marco Rubio.

"Se realmente precisam que eu deixe meu cargo, estou disposto", garantiu Zelensky em uma coletiva de imprensa em Kiev. "Posso trocar [a presidência] pela [adesão à] Otan", a Organização do Tratado do Atlântico Norte, acrescentou.

Estas declarações são uma resposta aos comentários de Trump, que o chamou de "ditador" por permanecer no poder sem ter realizado eleições. A Ucrânia não pôde organizar eleições devido à lei marcial em vigor por conta da invasão russa.

O presidente americano iniciou uma aproximação com Putin, abrindo conversas com Moscou sem a participação ucraniana ou europeia e responsabilizou a Ucrânia pela eclosão do conflito iniciado pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.