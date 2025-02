Zelensky pede conversas 'justas' que incluam UE, Reino Unido e Turquia

"Ucrânia, a Europa em um sentido amplo - isto inclui União Europeia, Turquia e Reino Unido - deveriam participar das negociações e da elaboração das garantias de segurança necessárias com Estados Unidos sobre o destino de nossa parte do mundo", declarou Zelensky em visita à Turquia.

"Não fomos convidados para esta reunião Rússia-Estados Unidos, e foi uma surpresa para nós [...] Soubemos disso pela imprensa [...] É por isso que não irei à Arábia Saudita", disse Zelensky, acrescentando que havia concordado com as autoridades do reino em adiar esta viagem até "10 de março".