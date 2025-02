Ucrânia: ataques de drones e mísseis russos deixam oito mortos

Pelo menos oito pessoas morreram em ataques de drones e mísseis russos que atingiram cidades da Ucrânia entre ontem e hoje, disseram autoridades locais neste sábado, 1º. As tropas russas continuam avançando sobre o leste do país.

Um ataque de míssil russo em um bloco de apartamentos na cidade ucraniana de Poltava matou pelo menos sete pessoas e feriu outras 14 pessoas, incluindo três crianças, disse o Ministério do Interior da Ucrânia. Equipes de resgate permanecem no local.

A metrópole de Odesa, no sul da Ucrânia, também foi atacada na sexta-feira à noite, com mísseis russos caindo no centro histórico da cidade, designado patrimônio mundial pela organização cultural da ONU UNESCO. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que Odesa está se recuperando dos ataques que atingiram prédios históricos. De acordo com ele, representantes diplomáticos noruegueses estavam na região.