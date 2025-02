Tumba do rei Tutmés II é descoberta no Egito, em primeiro achado do tipo desde Tutancâmon em 1922

O Ministério das Antiguidades do Egito anunciou a descoberta da tumba de Tutmés II, sendo este o primeiro túmulo real antigo encontrado desde o de Tutancâmon, em 1922. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A tumba foi localizada próximo ao Vale dos Reis, em Luxor, no sul do Egito, a alguns quilômetros do imponente templo funerário, construído na margem oeste do Nilo.

Tutmés II, faraó da 18ª Dinastia, viveu há aproximadamente 3,5 mil anos. Ele foi antecessor de Tutancâmon e casou-se com a meia-irmã, Hatshepsut.

Nesta terça-feira (20), o Ministério das Antiguidades declarou que essa descoberta representa "uma das descobertas arqueológicas mais importantes dos últimos anos".

De acordo com estudos preliminares, a tumba, escavada por uma missão conjunta egípcio-britânica, já havia sido esvaziada na antiguidade, restando apenas vestígios e sem a múmia real ou o esplendor dourado que caracterizou a descoberta de Tutancâmon.

A entrada do túmulo foi identificada pela primeira vez em 2022, nas montanhas de Luxor, a oeste do Vale dos Reis. Inicialmente, os especialistas acreditavam que levava à tumba de uma esposa real.

Posteriormente, segundo o ministério, a equipe arqueológica encontrou "fragmentos de vasos de alabastro com o nome do faraó Tutmés II, identificado como o 'rei falecido', assim como inscrições com o nome da principal esposa real, a rainha Hatshepsut".

Logo após o sepultamento do faraó, a câmara funerária foi inundada, comprometendo a estrutura interna e fragmentando um revestimento de gesso decorado com trechos do "Livro de Amduat", antigo texto funerário que trata do além.

Além disso, a tumba continha alguns móveis funerários pertencentes a Tutmés II, conforme informou o ministério.

O chefe da missão, Piers Litherland, afirmou que os trabalhos continuarão na região, com a expectativa de encontrar objetos que originalmente estavam no túmulo.

O anúncio da descoberta ocorre em um momento em que o Egito intensifica esforços para impulsionar o turismo, setor essencial para a entrada de divisas estrangeiras no país.