Rússia reivindica controle de Toretsk, cidade mineradora no leste da Ucrânia

A Ucrânia negou que as tropas russas estejam no controle da cidade, que está localizada na província de Donetsk e tinha uma população de cerca de 30 mil habitantes antes da invasão russa há três anos.

O controle de Toretsk permitirá que as tropas russas impeçam o abastecimento do Exército ucraniano e avancem ainda mais para o norte, segundo analistas militares.

Um assessor de imprensa da 28ª brigada ucraniana, que estava lutando pelo controle de Toretsk, informou, no entanto, que as forças ucranianas ainda mantêm posições nos arredores da cidade.

O controle de Donetsk é um dos objetivos declarados do presidente russo Vladimir Putin, que tomou o controle do Donbass, a província no leste da Ucrânia que inclui as unidades administrativas de Donetsk e Luhansk, uma "prioridade" desde que a declarou território russo em 2022.