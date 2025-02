Presidente do Egito diz a Trump que mundo 'conta' com ele para paz no Oriente Médio

O presidente do Egito, Abdel Fatah Al Sisi, disse ao homólogo americano Donald Trump, neste sábado (1º), que o mundo "conta" com ele para chegar a um acordo de paz "permanente" entre israelenses e palestinos.

De acordo com uma declaração emitida pelo gabinete do presidente egípcio, Al Sisi enfatizou que "a comunidade internacional está contando com a capacidade do presidente Trump de chegar a um acordo de paz permanente e histórico para encerrar o conflito de décadas na região".