Wall Street fecha no azul após uma semana turbulenta

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (7), recuperando-se de uma semana de números vermelhos marcada pelas voltas e incertezas sobre as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump aos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Após abrir em alta, Wall Street abordou com ceticismo os últimos dados de desemprego nos Estados Unidos.

De acordo com o Departamento de Trabalho, a criação de empregos em fevereiro ficou abaixo do esperado pelos analistas, com um leve aumento da taxa de desemprego para 4,1%.