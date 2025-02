Papa Francisco respira sem auxílio de aparelhos e consegue se levantar, afirma Vaticano

Papa Francisco foi diagnosticado com pneumonia bilateral.

Fontes do Vaticano tentam expressar tranquilidade sobre a condição do pontífice.

— O papa teve uma noite tranquila , acordou e tomou café da manhã — afirmou o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni no início da manhã.

Pneumonia bilateral

O jesuíta argentino, que sofre de problemas respiratórios e teve parte do pulmão direito removido quando tinha 21 anos, contraiu uma infecção polimicrobiana , em um contexto de bronquiectasias e bronquite asmática". O tratamento terapêutico é "complexo", afirmou o Vaticano em comunicado da segunda (17).

O anúncio da pneumonia — uma infecção do tecido pulmonar, potencialmente fatal — provocou grande preocupação com a saúde do chefe da Igreja Católica. Apesar das dificuldades, o papa ser recusou a reduzir a agenda sobrecarregada e o ritmo intenso de trabalho.